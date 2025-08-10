#Қазақстан
Президент Қазақстан кинологтар одағын қазақ тазысының халықаралық деңгейдегі жетістігімен құттықтады

Тазы, Президент, Қазақстан кинологтар одағы, World Dog Show 2025, құттықтау, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2025 17:35 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан кинологтар одағын қазақ тазысының халықаралық деңгейдегі жетістігімен құттықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылы 10 тамызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

"Хельсинкиде өткен "World Dog Show 2025" дүниежүзілік көрмесінде алғаш рет әлемге ресми түрде таныстырылған қазақ тазысы жүлделі орындарға ие болды. Қасым-Жомарт Тоқаев осы қуанышты жаңалыққа орай Қазақстан кинологтар одағына құттықтау жеделхатын жолдады", делінген хабарламада.

Бұған дейін елімізде қазақтың тазысы мен төбетінің өз мерекесі болатынын жазғанбыз.

Макрон Тоқаевқа Астанада сыйға алған тазыларының қалай өсіп қалғанын көрсеткен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
