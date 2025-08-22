#Қазақстан
Саясат

Мемлекет басшысы Бішкектегі Кемел Тоқаев атындағы №33 мектеп-гимназияға барды

Мемлекет басшысы, Бішкек, Кемел Тоқаев, №33 мектеп-гимназиясы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.08.2025 18:01 Сурет: Ақорда
2025 жылы 22 тамызда Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Бішкек қаласындағы Кемел Тоқаев атындағы №33 мектеп-гимназияны бірге аралап көрді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл ғимаратта Ұлы Отан соғысы жылдары Фрунзе жаяу әскер училищесі орналасқан. Қазақстан Президентінің әкесі – соғыс ардагері, жазушы Кемел Тоқаев дәл осы жерден майданға аттанған, делінген Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сурет: Ақорда

Білім ошағына Кемел Тоқаев есімін беру туралы бастаманы Президент Садыр Жапаров биыл мамыр айында көтерген болатын.

Мемлекет басшысы білім ордасының ұстаздарымен және оқушыларымен әңгімелесті. 

Сурет: Ақорда

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Бішкек қаласындағы Қазақстан мен Қырғызстан достығы аллеясында орналасқан "Достықтың алтын көпірі" ескерткішінің ашылу рәсіміне қатысқан болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
