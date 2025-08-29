Токаев: Заңды еліміздің барлық азаматтары, ерекшеліксіз құрметтеп, сақтауы тиіс
Қазақстан Конституциясының 30 жылдығына арналған "Конституция және мемлекетшілдік: құқық пен болашақ диалоги" ғылыми-тәжірибелік конференциясында сөйлеген сөзінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаев заңдарды барлық қазақстандықтардың сақтау қажеттігін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент Конституция адам құқықтарын қорғауда құқықтық негіз қызметін атқаруы тиіс екенін айтты.
"Бұл мемлекеттік саясаттың қайталанбас қағидасы. Біздің Конституциямыз әрі қарай да Қазақстан халқының жарқын болашағына жол ашатын ең маңызды құжат ретінде қызмет етеді. Еліміздің негізгі заңы жаңа қоғамдық келісімнің көрнекті көрінісі болып табылады, ол ұлттық бірегейлікті нығайтуға және заңның қатаң сақталуы мен жауапты азаматтық идеологиясын ілгерілетуге бағытталған. Заңның үстемдігі – әділ қоғамға және азаматтарымыздың әл-ауқатына апаратын жол. Сондықтан тағы да айтамын: заңды біздің еліміздің барлық азаматтары, ешкімді ерекшелік етпей, құрметтеп, сақтау керек", – деді президент.
Заң саласының өкілдері, – деп жалғастырды ол, – Қазақстан азаматтарына Конституцияның негізгі қағидаларын түсіндіріп, қоғамда Заң мен Тәртіп рухында жауапты мінез-құлықтың маңыздылығына сендіруі тиіс.
"Қазақстан Конституциясы бүкіл әлемге біздің ұлттың жетілгендігін және болашаққа ұмтылысын айқын көрсетеді. Конституцияның әріптері мен рухына қатаң бағыну, осы негізде жоғары құқықтық мәдениет пен жаңа сапалы ұлт қалыптастыру – еліміздің жаңа тарихи дәуірдегі табысының кепілі. Мұны барлық азаматтар түсінуі қажет", – деп түйіндеді мемлекет басшысы.
Бұған дейін президент әрбір қазақстандықтың тарихи борышы мен басты міндетін атаған болатын.
