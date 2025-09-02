#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
google play apple
Қытай-Қазақстан іскерлік кеңесінің сегізінші отырысы басталды

2 қыркүйекте Бейжің қаласында Қытай-Қазақстан іскерлік кеңесінің сегізінші отырысы басталды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 09:05 Сурет: akorda.kz
2 қыркүйекте Бейжің қаласында Қытай-Қазақстан іскерлік кеңесінің сегізінші отырысы басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Акорданың жазуынша, іс-шараға Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен ҚХР Мемлекеттік кеңесінің бірінші вице-премьері, ҚКП Орталық комитеті Саяси бюросының Тұрақты комитетінің мүшесі Дин Сюэсян қатысуда.

"Іс-шараға Қазақстан мен Қытайдың мемлекеттік органдары мен іскерлік құрылымдарының 500-ден астам өкілі, оның ішінде Қытайдың 70-тен астам ірі корпорациясының басшылары қатысып жатыр", – делінген хабарламада.

Іскерлік кеңестің сегізінші отырысы басталар алдында Бейжіңде Қытайдың ірі компанияларының басшыларымен бірге естелік суретке түсу рәсімі өтті.

Бұған дейін Тоқаев Бейжіңге келген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
