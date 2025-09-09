#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
536.76
630.85
6.45
Саясат

Тоқаев Дохада Израиль билігі жасаған әскери акцияны айыптады

Қазақстан президенті, Тоқаев, Израиль, Доха, әскери акция, айыптау, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 18:53 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қатар астанасы Дохада Израиль билігі жасаған әскери акцияны айыптайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2025 жылы 9 қыркүйекте хабарлады:

"Қандай мақсатты көздесе де, мұндай әрекетке жол беруге болмайды. Бұл Қатар мемлекетінің егемендік құқығын бұзады және халықаралық құқық қағидаттарына қайшы келеді".

9 қыркүйекте Қатар астанасы Дохада бірнеше дүркін жарылыс болды. Израиль армиясы ХАМАС тобының жоғарғы басшылығына "тікелей соққы" жүргізгендерін растады. ЦАХАЛ мәлімдемесінде операцияның мақсаты 2023 жылдың 7 қазандағы шабуылға жауапты, Израильге қарсы іс-қимылдарды әлі де басқарушы адамдар болғандығы айтылады. Қатар ІІМ-нің ресми өкілі Израильдың бұл шабуылын айыптайтынын, әрі оны "қорқақтыққа" балайтынын айтты. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Израильдың Дохаға әуеден жасаған шабуылына байланысты тың мәліметтер пайда болды
20:36, 09 қыркүйек 2025
Израильдың Дохаға әуеден жасаған шабуылына байланысты тың мәліметтер пайда болды
Дохада бірнеше дүркін жарылыс болды: Израиль арнайы операция өткізгенін мәлімдеді
18:50, 09 қыркүйек 2025
Дохада бірнеше дүркін жарылыс болды: Израиль арнайы операция өткізгенін мәлімдеді
Талғар ауданындағы тұрғын үй кешендерінің бірінде жас жігіт балконнан секіріп кетті
18:12, 09 қыркүйек 2025
Талғар ауданындағы тұрғын үй кешендерінің бірінде жас жігіт балконнан секіріп кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: