Израиль әскери ұшақтары Иемен астанасына әуеден соққы беруде
Израиль қорғаныс әскерінің (ЦАХАЛ) авиациясы Ансар Алла қозғалысының хуситтері бақылауындағы Йемен астанасы Санаға әуеден шабуыл жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Al Masirah мәліметінше, нақты қандай нысандарға шабуыл жасалғаны әлі айтылмады.
"Қазіргі уақытта Әуе қорғанысы құралдары біздің елімізге қарсы агрессивті әрекеттерді жүзеге асырушы израиль ұшақтарына тойтарыс беруде", – деп жазды "Ансар Аллах" әскери өкілі Яхья Сария Telegram-дағы арнасында.
Айта кетсек, мамыр айында Израиль авиациясы Йеменнің батысындағы бірнеше порттарға шабуыл жасағаны белгілі.
