#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Әлем

Израиль Ливан астанасына әуеден шабуылдады

Израиль Ливан астанасына әуеден шабуылдады , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 10:47 Сурет: wikipedia
Израиль қорғаныс күштері 23 қарашада Бейрут (Ливан) аумағына әуе шабуылын жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ЦАХАЛ өзінің Telegram арнасында жазды. Мәлімдемеде мақсат "Хезболланың" негізгі террористерінің бірі екені айтылған, дегенмен егжей-тегжейлі мәліметтер ашылмаған.

Премьер-Министр Беньямин Нетаньяхудың кеңсесі соққы Израильде "Хезболла штабының бастығы" деп аталатын адамға бағытталғанын және ол қала орталығында болғанын хабарлады.

Бұған дейін Бразилияның экс-президенті қамауға алынғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
23 қарашада кешқұрым Алматы облысында жер сілкінді
13:45, Бүгін
23 қарашада кешқұрым Алматы облысында жер сілкінді
Израиль әскери ұшақтары Иемен астанасына әуеден соққы беруде
21:58, 10 қыркүйек 2025
Израиль әскери ұшақтары Иемен астанасына әуеден соққы беруде
Израиль әуе күштері Бейрутқа тағы әуеден соққы берді - 11 адам қаза тапты
12:26, 23 қараша 2024
Израиль әуе күштері Бейрутқа тағы әуеден соққы берді - 11 адам қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: