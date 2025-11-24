Израиль Ливан астанасына әуеден шабуылдады
Израиль қорғаныс күштері 23 қарашада Бейрут (Ливан) аумағына әуе шабуылын жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы ЦАХАЛ өзінің Telegram арнасында жазды. Мәлімдемеде мақсат "Хезболланың" негізгі террористерінің бірі екені айтылған, дегенмен егжей-тегжейлі мәліметтер ашылмаған.
Премьер-Министр Беньямин Нетаньяхудың кеңсесі соққы Израильде "Хезболла штабының бастығы" деп аталатын адамға бағытталғанын және ол қала орталығында болғанын хабарлады.
