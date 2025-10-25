#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Саясат

ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының орынбасары ауысты

ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті, төраға орынбасары, Қанатай Далматов, Марат Ирменов, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2025 13:02 Сурет: gov.kz
ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының орынбасары ауысты. 2025 жылы 25 қазанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тиісті Жарлықтарға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдымен Мемлекет басшысының өкімімен Қанатай Далматов Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары лауазымынан босатылды. Көп ұзамай оның орнын Марат Ирменов басты.

"Мемлекет басшысының өкімімен Марат Ирменов Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды", делінген Ақорда хабарламасында.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Сағымбаевты қабылдаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
БҚО әкімі Нариман Төреғалиев Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
14:00, Бүгін
БҚО әкімі Нариман Төреғалиев Мемлекеттік ту көтеру рәсіміне қатысты
ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының жаңа орынбасары тағайындалды
11:11, 25 қыркүйек 2024
ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының жаңа орынбасары тағайындалды
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының екі жаңа орынбасары тағайындалды
16:03, 23 қыркүйек 2024
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының екі жаңа орынбасары тағайындалды
