Үлкен мән беріледі – Тоқаев Қазақстан-Ресей мемлекеттік шекарасы туралы шарттың 20 жылдығы туралы
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресей арасындағы мемлекеттік шекара туралы келісімге пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 11 қарашада "Российская газета" басылымында жарық көрген авторлық мақаласында мемлекет басшысы Қазақстанның бұл маңызды құжатқа ерекше мән беретінін атап өтті.
"Біз 2005 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан мен Ресей арасындағы Мемлекеттік шекара туралы келісімнің 20 жылдығына үлкен мән береміз. Бұл құжат екі елдің егемендігін және аумақтық тұтастығын өзара мойындаудың мызғымас құқықтық негізі болып табылады. Әлемдегі ең ұзын үздіксіз құрлықтық шекараны толық сеніммен "достық белдеуі" деп атауға болады", – деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сондай-ақ Президент Қазақстан мен Ресейдің жаңа стратегиялық серіктестік дәуірін ашатынын атап өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың авторлық мақаласының толық мәтінімен мұнда танысуға болады.
