Саясат

Мемлекет басшысы: Ресей – Қазақстанның Құдай қосқан көршісі

Мемлекет басшысы, Тоқаев, Ресей, Қазақстан, көрші, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 20:36 Сурет: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресейге сапарының құрметіне Президент Владимир Путиннің атынан Кремльде мемлекеттік қабылдау өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Мемлекет басшысы біздің ортақ тарихымыз бірліктің үлгісін танытатын сөздердің қай-қайсысынан да артық екеніне тоқталды.

"Қиын жылдарда біз бір-бірімізді қолдап, иық тіресіп қатар тұрдық. Бірге талай қиындықты жеңдік, бүгінде жадымызда сақтап, жүрегіміздің төрінде қастерлеп ұстайтын Ұлы Жеңіске бірлесіп жеттік. Ата-бабамыздан "Құдай қосқан көрші" деген сөз қалған. Ресей – Қазақстанның Құдай қосқан көршісі", – деді Қазақстан президенті.

Өз кезегінде РФ президент Владимир Путин Қазақстан – Ресейдің одақтасы, стратегиялық серіктесі және тату көршісі екенін баса атап өтті.

"Біз бұл елмен достыққа, өзара сенім мен құрметке негізделген көпжоспарлы және тең құқылы қарым-қатынас құрып жатырмыз", - деді ол.

Айта кетсек, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресейді Қазақстанның маңызды сауда-экономикалық және инвестициялық серіктесі деп атаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
