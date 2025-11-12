Тоқаев пен Путин келіссөздерінің негізгі тұстары айқындалды
Ақорда бұл реттегі негізгі көрсеткіштерді жариялады:
- 2024 жылдың қортындысы бойынша тауар айналымы шамамен 28 миллиард долларды, ал биылғы 8 айда 17 миллиард доллардан асты.
- Міндет – екіжақты сауда көлемін 30 миллиард долларға дейін жеткізу.
- Ресейден Қазақстан экономикасына құйылған тікелей инвестиция көлемі 27 миллиард доллардан асты.
- 2024 жылы Ресейдің салған капитал көлемі рекордтық 4 миллиард долларға дейін өсіп, еліміздің ірі инвесторына айналды.
- Қазақстанның Ресейге құйған инвестициясы да артып, 15 жылда шамамен 9 миллиард долларға жетті.
- Қазақстанда ресейліктердің қатысуымен 20 мыңнан аса компания жұмыс істейді Бұл – елімізде қызмет ететін шетелдік капиталы бар кәсіпорындардың жартысына жуығы.
- 175 бірлескен жоба жүзеге асырылуда.
- Тараптар іскерлік байланыстардың жоғары деңгейін одан әрі қолдауға және бизнес жүргізуге қажетті жағдай жасауға уағдаласты.
- Осы мақсатта Экономикалық ынтымақтастықтың 2030 жылға дейінгі кешенді бағдарламасы қабылданды.
Сонымен қатар президенттер көлік-логистика мәселесін талқылағаны нақтыланады. Атап айтқанда, "Солтүстік – Оңтүстік", Транскаспий халықаралық көлік бағдары, "Аягөз – Бақты", "Достық – Мойынты" теміржол желілері және басқа да жобалардың мүмкіндігін кезең-кезеңімен кеңейтуге келісті.
Трансшекаралық логистика инфрақұрылымын жақсарту, шекарадағы өткізу бекеттерінің жұмысын жетілдіру маңызды екенін атап өтті. Қос тарап "Трансалтай диалогы" перспективті бастамасын одан әрі ілгерілетуге ниетті.
"Аталған формат Қазақстан, Ресей, Қытай және Моңғолия арасындағы тату көршілік пен өзара тиімді ынтымақтастықты кеңейтетін оңтайлы алаң болады", делінген ресми хабарламада.
Президенттер тағы не туралы өзара келісті:
Энергетика
- Соңғы жылдары бұл бағытта айтарлықтай прогреске қол жеткізілді.
- "Росатом" компаниясымен еліміздегі алғашқы АЭС құрылысы бойынша нәтижелі жұмыс атқарылып жатыр.
- Тараптар мұнай мен оның өнімдерін, көмір, электр энергиясын өндіру, тасымалдау және жеткізу бағыттарындағы серіктестікті нығайтуға келісті.
- Газ саласындағы ынтымақтастық перспективасын, атап айтқанда, Қазақстанның Ресеймен шекаралас өңірлерін көгілдір отынмен қамту, сондай-ақ үшінші елдерге тасымалдау мәселелерін егжей-тегжейлі талқылады.
Экономикалық өсімнің жаңа бағыттары
- Сапар аясында қол қойылған бірқатар құжат елдеріміздің ғарышты игеру, атом энергиясын, арнайы экономикалық аймақтарды және креативті индустрияны дамыту бойынша айтарлықтай ілгерілеуіне мүмкіндік береді.
- ІТ секторының болашағы зор. Қазақстанның бұл салада тәжірибесі мол.
Мәдени-гуманитарлық байланыстар
- Гастрольдер, көрмелер, концерттер мен спорттық жарыстар секілді іс-шаралар жиі ұйымдастырылады.
- Жуырда Мәскеуде Қазақстанның Ресейдегі мәдениет күндері табысты өтті.
- Бұған дейін мәдениет күндері аясында еліміздің өнер қайраткерлері Якутия мен Қазанға барып қайтты.
- Биыл мамыр айында Астанада "Қазақстан мен Ресейдің мәңгілік достығы аллеясы", ал кеше Мәскеуде "Қазақстан-Ресей достығы сквері" ашылды.
- Мәскеу көшелерінің біріне Шоқан Уәлихановтың есімі берілді.
- Мәскеуде Қазақ ақпараттық-мәдени орталығын ашу жоспарланып отыр.
Білім беру және спорт
- Қазақстанда Ресейдің 9 жетекші жоғары оқу орнының филиалдары табысты жұмыс істеп тұр.
- Биыл Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының Астанадағы филиалы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Омбы қаласындағы филиалы ашылды.
- Елімізде Ресейдің медициналық жоғары оқу орнының өкілдігін ашу мәселесі пысықталып жатыр.
- Екі елдің білім беру стандарттары ескерілген мектептер салу жобасы іске асырылады.
- Алматыда демеушілердің қолдауымен ресейлік танымал «Сириус» мектебінің филиалы ашылады.
- Қазақстанда орыс мәдениеті мен тілін ілгерілетуге тиісті назар аударылады. Бұл маңызды іске еліміздің бастамасымен құрылған Халықаралық орыс тілі ұйымы өз үлесін қосып келеді.
Бұған дейін Қазақстан мен Ресей президенттері келіссөздер қорытындысы бойынша қандай құжаттарға қол қоятыны айтылған.