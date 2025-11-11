#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Саясат

Әлемдік космонавтиканың алтын бесігі – Тоқаев Байқоңыр ғарыш айлағы туралы

Космодром Байконур, Байконурский космодром, ракета, ракеты, запуск ракеты, запуск ракет, космический комплекс Байконур, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 09:50 Фото: АО
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Байқоңыр ғарыш айлағын Қазақстан мен Ресейді біріктіретін тағы бір маңызды белес деп атады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Президент 2025 жылғы 11 қарашада "Российская газета" басылымында жарық көрген авторлық мақаласында мәлімдеді.

"Біздің елдерді біріктіретін тағы бір маңызды белес – Байқоңыр ғарыш айлағының 70 жылдық мерейтойы. Бұл кешен әлемдік ғарыш саласының бесігі әрі адамзат ақыл-ойының ұлылығын паш ететін символ ретінде әділ бағаланады", – деп жазды Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы атап өткендей, ондаған жылдар бойы Байқоңыр екі елдің стратегиялық серіктестігінің берік діңгегі болып, ғылыми-техникалық прогрестің және болашаққа ұмтылыстың айғағына айналды.

Сонымен қатар Тоқаев Қазақстан мен Ресей жаңа стратегиялық серіктестік дәуірін ашады деп мәлімдеді.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың авторлық мақаласының толық мәтінімен мұнда танысуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Польша Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
10:00, Бүгін
Мемлекет басшысы Польша Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
Қазақстан Президенті "Байқоңыр" ғарыш айлағының мерейтойына орай үндеу жасады
10:48, 02 маусым 2025
Қазақстан Президенті "Байқоңыр" ғарыш айлағының мерейтойына орай үндеу жасады
Қазақстан "Байқоңыр" ғарыш айлағын жалға беру шарттарын қайта қарастыра ма
20:20, 04 маусым 2025
Қазақстан "Байқоңыр" ғарыш айлағын жалға беру шарттарын қайта қарастыра ма
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: