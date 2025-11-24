#Халық заңгері
Саясат

Мемлекет басшысы зияткерлік меншік мәселелері бойынша өзгерістер енгізілген заңға қол қойды

Қол қойды, Тоқаев, Мемлекет басшысы, зияткерлік меншік, өзгерістер, заң , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 18:02 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 24 қарашада "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда баспасөз қызметінің хабарлауынша, заң зияткерлік меншік құқығын қорғауды күшейту мақсатында әзірленді және бірқатар шара қабылдауды қарастырады.

Соның ішінде:

  • көру қабілеті бұзылған адамдардың жарияланған шығармаларды авторлардың рұқсатынсыз және оларға сыйақы төлемей-ақ көпшілік алдында орындауына, таратуына, жалпыға жеткізуіне мүмкіндік беру;
  • тауар белгілерін тездетіп тіркеуді енгізу. Қазір тіркеу 7 ай ішінде жүргізіледі. Заң ақылы түрде тіркеу тетігін енгізуде, соның нәтижесінде уақыт 4 айға дейін қысқарады. Бұл тауар белгілерінің иелеріне өз тауарларын нарыққа тезірек шығаруына жағдай жасайды;
  • тауар белгісін тіркеуге қатысты шағымдану мерзімін ұлғайту. Қазіргі уақытта шағымдану мерзімі – бір ай. Заң бұл мерзімді екі айға ұлғайтпақ.
  • авторлар мен құқық иелерінің шағымы бойынша авторлық және сабақтас құқық объектілерін қолдануды әділет органдарының жоспардан тыс тексеруі арқылы мемлекеттік бақылау енгізу көзделген;
  • ұжымдық құқықтық басқару саласында бірыңғай цифрлық платформа енгізілмек.

Бұған дейін 26-27 қараша күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына баратыны белгілі болған.

