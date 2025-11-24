#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Саясат

Мемлекет басшысы 26-27 қарашада Бішкекке барады

ҰҚШҰ, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Бішкек , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 17:01 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 26-27 қарашада Қырғыз астанасы - Бішкекке барады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2025 жылы 24 қарашада хабарлады:


"26-27 қараша күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барады".

Бұған дейін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада Еуропалық Одақтың Орталық Азия жөніндегі арнайы өкілі Эдуардс Стипрайсты қабылдаған болатын.

Сондай-ақ, бүгін, 2025 жылдың 24 қарашасында Түрікменстан президенті Сердар Бердымұхамедов мемлекеттік сапарымен Қазақстанға келді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы зияткерлік меншік мәселелері бойынша өзгерістер енгізілген заңға қол қойды
18:02, Бүгін
Мемлекет басшысы зияткерлік меншік мәселелері бойынша өзгерістер енгізілген заңға қол қойды
26-27 маусым күндері Қасым-Жомарт Тоқаев Минск қаласына барады
17:04, 25 маусым 2025
26-27 маусым күндері Қасым-Жомарт Тоқаев Минск қаласына барады
Мемлекет басшысы ертең Тәжікстанға жұмыс сапарымен барады
19:18, 13 қыркүйек 2023
Мемлекет басшысы ертең Тәжікстанға жұмыс сапарымен барады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: