Мемлекет басшысы 26-27 қарашада Бішкекке барады
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 26-27 қарашада Қырғыз астанасы - Бішкекке барады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2025 жылы 24 қарашада хабарлады:
"26-27 қараша күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ҰҚШҰ Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің отырысына қатысу үшін Бішкек қаласына барады".
Бұған дейін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада Еуропалық Одақтың Орталық Азия жөніндегі арнайы өкілі Эдуардс Стипрайсты қабылдаған болатын.
Сондай-ақ, бүгін, 2025 жылдың 24 қарашасында Түрікменстан президенті Сердар Бердымұхамедов мемлекеттік сапарымен Қазақстанға келді.
