Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан президентін қарсы алды
Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2025 жылдың 24 қарашасында, Түрікменстан президенті Сердар Бердымұхамедов мемлекеттік сапарымен Қазақстанға келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оны елорда әуежайында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды.
Сурет: akorda.kz
Астананың халықаралық әуежайында құрметті мейманның құрметіне Құрмет қарауылының ротасы сап түзді.
Сурет: akorda.kz
Акорданың мәліметінше, Бердымұхамедовтің сапары аясында жоғары деңгейдегі келіссөздер өткізу жоспарланған. Келіссөздер барысында Қазақстан мен Түрікменстанның стратегиялық әріптестігін нығайтуға қатысты мәселелер талқыланбақ.
