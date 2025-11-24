#Халық заңгері
Саясат

Қасым-Жомарт Тоқаев Түрікменстан президентін қарсы алды

Бүгін, 2025 жылдың 24 қарашасында, Түрікменстан президенті Сердар Бердымұхамедов мемлекеттік сапарымен Қазақстанға келді., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 16:12 Сурет: akorda.kz
Бүгін, 2025 жылдың 24 қарашасында, Түрікменстан президенті Сердар Бердымұхамедов мемлекеттік сапарымен Қазақстанға келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оны елорда әуежайында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қарсы алды.

Сурет: akorda.kz

Астананың халықаралық әуежайында құрметті мейманның құрметіне Құрмет қарауылының ротасы сап түзді.

Сурет: akorda.kz

Акорданың мәліметінше, Бердымұхамедовтің сапары аясында жоғары деңгейдегі келіссөздер өткізу жоспарланған. Келіссөздер барысында Қазақстан мен Түрікменстанның стратегиялық әріптестігін нығайтуға қатысты мәселелер талқыланбақ.

