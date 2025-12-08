#Халық заңгері
google play apple
Саясат

Тоқаев Палестина президентімен телефон арқылы сөйлесті

Телефон арқылы сөйлесу, Қасым-Жомарт Тоқаев, Палестина, Махмұд Аббас , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.12.2025 17:35 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 8 желтоқсанда Палестина президенті Махмұд Аббаспен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттер әңгімелесу барысында Қазақстан және Палестина арасындағы достық, өзара құрмет пен қолдауға негізделген қарым-қатынасты одан әрі дамыту маңызды екенін атап өтті, делінген Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.

"Мемлекеттер басшылары саяси диалогты нығайту, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты, сондай-ақ көпжақты құрылымдар аясындағы ықпалдастықты кеңейту перспективасын талқылады. Тараптар халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер, соның ішінде Таяу Шығыстағы ахуалды реттеу жөнінде пікір алмасты".

Қазақстан президенті "Қос халық үшін екі мемлекет" формуласына сүйене отырып, аймақта тезірек бейбітшілік пен тұрақтылық орнатуға бағытталған жаһандық әрекеттерді қуаттайтынын да жеткізді.

Палестина басшысы Махмұд Аббас елі мен халқына ұдайы қолдау көрсеткені үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, Қазақстанның әлемдегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті нығайту ісінде айрықша рөл атқаратынына назар аударды.

"Қасым-Жомарт Тоқаев Махмұд Аббасты өзіне қолайлы уақытта Астанаға сапармен келуге шақырды", делінген Ақорда хабарламасында.

Бұған дейін Мемлекет басшысы Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаевты қабылдаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
БҚО әкімі өзінің резиденцияда тұрып жатқаны туралы сыбысқа қатысты пікір білдірді
19:29, Бүгін
БҚО әкімі өзінің резиденцияда тұрып жатқаны туралы сыбысқа қатысты пікір білдірді
Тоқаев Финляндия Президентімен телефон арқылы сөйлесті
17:22, 04 желтоқсан 2024
Тоқаев Финляндия Президентімен телефон арқылы сөйлесті
Тоқаев Тәжікстан президентімен телефон арқылы сөйлесті
11:12, 05 қазан 2024
Тоқаев Тәжікстан президентімен телефон арқылы сөйлесті
tiktok instagram telegram
