Тоқаев Конституциялық комиссия құру туралы Жарлыққа қол қойды
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылы 21 қаңтарда жариялаған президент жарлығының мәтінінде айтылады:
Конституциялық реформа бойынша ұсыныстарды тұжырымдау мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
Конституциялық реформа жөніндегі комиссия (Конституциялық комиссия) (бұдан әрі – Комиссия) құрылсын.
Жарлыққа қоса бекітілген ережеде Конституциялық реформа жөніндегі комиссия Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган екені атап көрсетілген.
Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.
Сондай-ақ комиссияның құрамына кіретін тұлғалардың тізімі де қоса берілген.
Комиссияның міндеті – Конституциялық реформа бойынша ұсыныстарды тұжырымдау. Комиссияның жұмыс органы – Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының аппараты.
"Комиссияның отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі. Комиссияның отырыстары оларға комиссия мүшелерінің жалпы санының үштен екісі қатысқан кезде заңды күші бар болып саналады. Комиссияның төрағасы Комиссияның қызметіне жалпы басшылық жасайды, оның отырыстарында төрағалық етеді, Қазақстан Республикасының Президентіне комиссияның жұмысы туралы баяндайды", делінген құжатта.
Бұған дейін 2026 жылы 20 қаңтарда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияға енгізілетін өзгерістердің негізгі бағыттары мен Ата заңның мәтініне қатысты ұсыныстарды таныстырғаны хабарланған.