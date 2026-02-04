#Халық заңгері
Саясат

Қазақстан мен Пәкістан қандай маңызды құжаттарға қол қойды

Қол қою, Қазақстан, Пәкістан, Қасым-Жомарт Тоқаев, декларация, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.02.2026 17:58 Сурет: Ақорда
Бүгін, 2026 жылғы 4 ақпанда жүргізілген келіссөздерден кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен премьер-министр Шахбаз Шариф Қазақстан мен Пәкістан арасында стратегиялық әріптестік орнату туралы бірлескен декларацияға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы мен Пәкістан премьер-министрінің қатысуымен мынадай құжаттарға қол қойылды:

  • Тау-кен өнеркәсібі және геология ғылымы саласындағы ынтымақтастық туралы меморандум;
  • БҰҰ миссияларында бітімгерлік бөлімшесін (бөлімшелерін) бірлесіп өрістету жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум;
  • Экстрадициялау туралы шарт;
  • Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі мен Пәкістан Ислам Республикасы
  • Федералды теңіз ісі министрлігі арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум;
  • Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі мен Пәкістан Ислам Республикасы Сауда министрлігі арасындағы транзиттік сауда туралы келісім;
  • Кеден мәселелері бойынша ынтымақтастық пен өзара әкімшілік көмек туралы келісім;
  • Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі мен Пәкістан Ислам Республикасы Федералды теміржол министрлігі арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;
  • Карантин және өсімдіктерді қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келісім;
  • Ветеринария саласындағы ынтымақтастық туралы келісім;
  • Жасанды интеллект және цифрландыру саласындағы ынтымақтастық туралы меморандум;
  • Денсаулық сақтау саласындағы өзара түсіністік туралы меморандум;
  • Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы "Қазақстан Республикасы Президентінің телерадиокешені" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны мен Associated Press of Pakistan (APP) арасындағы өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандум;
  • Климаттың өзгеруі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы өзара түсіністік туралы меморандум;
  • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Пәкістан Ислам Республикасы Білім және кәсіби даярлық министрлігі арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;
  • Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Пәкістан Ислам Республикасы Мемлекеттік банкі арасындағы өзара түсіністік туралы меморандум;
  • Мәдени-гуманитарлық ықпалдастық саласындағы ынтымақтастық бойынша 2026-2027 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары;
  • Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен Пәкістан Ислам Республикасы Виртуальді активтерді реттеу агенттігі арасындағы цифрлық активтер саласы бойынша өзара түсіністік туралы меморандум;
  • Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі мен Карачи порты арасындағы ақпарат алмасу және кәсіби даму саласы бойынша ынтымақтастық туралы меморандум;
  • "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ мен National Logistics Corporation арасындағы логистика саласы бойынша өзара түсіністік туралы меморандум;

Салтанаты іс-шарада Қасым-Жомарт Тоқаевтың Пәкістанға мемлекеттік сапары барысында бұдан бөлек, тағы 18 құжатқа қол қойылғаны жөнінде хабарланды.

