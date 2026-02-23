#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
497.33
586.7
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
497.33
586.7
6.48
Саясат

Мемлекет басшысы Грузия премьер-министрімен телефон арқылы сөйлесті

Телефон арқылы сөйлесу, Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев, Грузия, премьер-министр, Ираклий Кобахидзе, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 17:05 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Грузия премьер-министрі Ираклий Кобахидземен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Грузия тарапының бастамасымен болған әңгімелесу барысында өзара қарым-қатынастың қазіргі жай-күйі мен даму перспективасы талқыланды, делінген 2026 жылғы 23 ақпандағы Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ираклий Кобахидзе екіжақты және көпжақты күн тәртібіндегі көптеген мәселе бойынша ынтымақтастықты нығайтуға бейіл екенін растады.

Көлік-транзит, энергетика және туризм секілді бағыттарға басымдық бере отырып, сауда-экономикалық және инвестициялық ықпалдастықты кеңейтудің жай-жапсарына айрықша назар аударылды.

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ираклий Кобахидзе халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.

Тараптар жоғары деңгейдегі байланыстарды жандандыруға келісті.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Грузияның Ішкі істер министрін қабылдаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
ҚҚС-тан босату және жаңа ережелер: Қазақстан бизнесін қандай өзгерістер күтіп тұр
17:20, Бүгін
ҚҚС-тан босату және жаңа ережелер: Қазақстан бизнесін қандай өзгерістер күтіп тұр
Тоқаев Пәкістан премьер-министрімен телефон арқылы сөйлесті
19:20, 17 маусым 2024
Тоқаев Пәкістан премьер-министрімен телефон арқылы сөйлесті
Тоқаев Пәкістан Премьер-министрімен телефон арқылы сөйлесті
12:13, 10 маусым 2023
Тоқаев Пәкістан Премьер-министрімен телефон арқылы сөйлесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
20:38, Бүгін
Экс-чемпион UFC заявил, что больше никогда не покинет США
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
20:12, Бүгін
Казахстанский боксёр оформил камбэк на "малом чемпионате мира"
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
19:47, Бүгін
Три гола решили исход товарищеского матча "Елимай" - "Спартак"
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
19:26, Бүгін
Судьи решили исход дерби Казахстан - Узбекистан на "малом чемпионате мира" по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: