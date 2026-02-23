Мемлекет басшысы Грузия премьер-министрімен телефон арқылы сөйлесті
Грузия тарапының бастамасымен болған әңгімелесу барысында өзара қарым-қатынастың қазіргі жай-күйі мен даму перспективасы талқыланды, делінген 2026 жылғы 23 ақпандағы Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ираклий Кобахидзе екіжақты және көпжақты күн тәртібіндегі көптеген мәселе бойынша ынтымақтастықты нығайтуға бейіл екенін растады.
Көлік-транзит, энергетика және туризм секілді бағыттарға басымдық бере отырып, сауда-экономикалық және инвестициялық ықпалдастықты кеңейтудің жай-жапсарына айрықша назар аударылды.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Ираклий Кобахидзе халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.
Тараптар жоғары деңгейдегі байланыстарды жандандыруға келісті.
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев Грузияның Ішкі істер министрін қабылдаған болатын.