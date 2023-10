Елена Рыбакина Арина Соболенконы жеңіп, Бейжіңдегі турнирдің жартылай финалына шықты

Елена Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы Арина Соболенконы 7:5, 6:2 есебімен ұтты. Теннисшілер алтыншы рет кездесіп отыр, оның екеуінде қазақстандық, қалған төртеуінде Беларусь өкілі жеңген.

Матч 1 сағат 34 минутқа созылды. Ойын кезінде Елена Рыбакина 12 эйс пен бір қос қате жасады. Тоғыз брейк-пойнттың төртеуін сәтті пайдаланды. Ал Арина Соболенко төрт эйс пен сегіз қос қате жасады.

On a mission 🏃‍♀️



Elena Rybakina defeats World No.1 Sabalenka 7-5, 6-2 to set up a semifinal encounter against Samsonova in Beijing! #ChinaOpen pic.twitter.com/3t6nRLcQIo