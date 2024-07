Уимблдондағы сенсация: Юлия Путинцева әлемнің бірінші ракеткасын жеңіп кетті

Әлемнің 35-ракеткасы Юлия үшінші айналымда әлемнің бірінші ракеткасы, польшалық Ига Швентекті жеңіп кетті.

Yulia Putintseva had all the shots today ✨ #Wimbledon pic.twitter.com/cz199T7RCZ

Кездесу үш сетке созылып, Путинцева 3:6, 6:1, 6:2 есебімен жеңіске жетті. Бұл - қазақстандық теннисшінің мансабындағы ең ірі жеңістердің бірі.

Phenomenal Putintseva 😲@PutintsevaYulia upsets world No.1 Iga Swiatek 3-6, 6-1, 6-2 in a stunning performance to advance to the fourth round! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/lUquT4mBDH