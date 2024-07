Реал "Мбаппе" деп жазылған футболкалардың бірінші партиясын бірнеше сағаттың ішінде сатып жіберді

Marca мәліметтері бойынша, 11 шілдеде ресми түрде Француз жұлдызының аты жазылған футболкалар сатылымға шықты.

Бірнеше сағаттық сауда-саттықтан кейін клуб дүкені жанкүйерлерге осы коллекцияға сұраныстың жоғары болуына байланысты төрт-алты апталық жеткізілім кешігуі туралы ескертті.

Сондай-ақ, Мбаппе презентациясына таратылған тегін билеттер бойынша да ажиотаж бар. Себебі 80 000 орындыққа дайындалған кешке келуге ниет білдірушілердің саны тым көп.

