Скатов үш ойында қатарынан сәтті ойнап, тамаша ойын өрнегін көрсетті
Петропавлдыққа осы үш жеңістің әрқайсысы өте ауыр өтті, ол әр матчқа үш сеттен уақыт жұмсады.
12 тамыздан бастап Скатов үш күн қатарынан қарсыластарының әрқайсысымен ойынның соңына дейін бақ сынасты, нәтижесінде ол жартылай финалға жолдама алды.
Бастапқыда Тимофей турнирдің фавориттерінің бірі – перулік Гонсало Буеноны жеңді. Есеп: 4:6, 6:1, 6:1.
Содан кейін жергілікті теннисші Филиппо Романоның кезегі келді, онымен де үш партия ойналды. Есеп: 3:6, 6:0, 6:4.
Ал бүгін қазақстандық Жанмарко Феррариден мықты екенін дәлелдеді. Есеп: 6:4, 6:7, 6:2.
Енді Скатовты итальяндық "Челленджердің" 1/2 финалында Валентин Вашеро (Монако) сынды қиын қарсылас күтіп тұр.
Бұған дейін Almaty Open ұйымдастырушылары тағы төрт теннисшінің турнирге қатысатынын растаған болатын.