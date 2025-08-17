Қазақстандық теннисші АҚШ-тағы турнирдің финалына шықты
Қазақстандық теннисші Александр Шевченко АҚШ-тың Сумтер қаласында өтіп жатқан "Челленджер" турнирінің финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жартылай финалда ол жапондық Шинтаро Мочизукиді (ATP рейтингінде – 120) 4:6, 6:1, 6:1 есебімен жеңді.
Финалда Шевченко турнирдің үшінші нөмірлі спортшысы, италиялық Маттиа Белуччимен (ATP – 74) кездеседі.
Айта кетейік, Шевченко бұған дейін жекелей сында үш мәрте "Челленджерде" топ жарған. 2023 жылы ол Мадридте (75) және Тенерифеде (100) жеңіске жетсе, 2022 жылы Братиславада (90) чемпион атанған.
