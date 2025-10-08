#Қазақстан
Спорт

Теннисші Анна Данилина Қытайдағы турнирдің ширек финалына өтті

Теннисші Анна Данилина Қытайдағы турнирдің ширек финалына өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 17:45 Сурет: ktf.kz
Теннистен Қазақстан құрамасының өкілі Анна Данилина Қытайдың Ухань қаласында өтіп жатқан WTA 1000 ірі турнирінің ширек финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жұптық сайыстың 1/8 финалында Данилина мен сербиялық Александра Крунич жапон Сюко Аояма және испан Кристина Букша жұбымен кездесті.

Тартысқа толы кездесу 3:6, 6:4, 12:10 есебімен аяқталды.

Осылайша, Данилина мен Крунич турнирдің ширек финалына өтті.

Айдос Қали
