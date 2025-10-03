#Қазақстан
Спорт

Анна Данилина теннистен Қытайдағы турнирдің ширек финалында жеңіліп қалды

Анна Данилина теннистен Қытайдағы турнирдің ширек финалында жеңіліп қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 17:10
Қазақстандық теннисші Анна Данилина Қытайдың Бейжің қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы ірі турнирдің жартылай финалына шыға алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жұптық сынның ширек финалында Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге аустралиялық Присцилла Хон мен чехиялық Каролина Муховаға қарсы ойнады.

Қарсылас жұп екі сет қорытындысы бойынша жеңіске жетті. Есеп: 7:6, 6:3.

Айдос Қали
