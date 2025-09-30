#Қазақстан
Спорт

Анна Данилина теннистен Қытайдағы турнирдің ширек финалына жолдама алды

Анна Данилина теннистен Қытайдағы турнирдің ширек финалына жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.09.2025 17:08 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық теннисші Анна Данилина Бейжіңде (Қытай) өтіп жатқан WTA 1000 турнирінің ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

1/8 финалда Данилина сербиялық Александра Круничпен жұптасып, америкалық Николь Меликар мен ресейлік Людмила Самсоновамен кездесті.

Матч қорытындысы бойынша Данилина мен Крунич 7:5, 3:6, 10:7 есебімен жеңіске жетті.

Айдос Қали
