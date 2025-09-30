Анна Данилина теннистен Қытайдағы турнирдің ширек финалына жолдама алды
Қазақстандық теннисші Анна Данилина Бейжіңде (Қытай) өтіп жатқан WTA 1000 турнирінің ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
1/8 финалда Данилина сербиялық Александра Круничпен жұптасып, америкалық Николь Меликар мен ресейлік Людмила Самсоновамен кездесті.
Матч қорытындысы бойынша Данилина мен Крунич 7:5, 3:6, 10:7 есебімен жеңіске жетті.
