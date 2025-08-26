#Қазақстан
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Спорт

УЕФА талаптарына сай: Алматыда 35 мың көрерменге арналған жаңа стадион салынады

УЕФА талаптарына сай: Алматыда 35 мың көрерменге арналған жаңа стадион салынады, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 10:36 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда халықаралық деңгейдегі жаңа футбол стадионын салу жоспарланып отыр. Қала әкімі Дархан Сатыбалды жобамен танысты.

Жобалаушылардың мәліметінше, стадион 35 мың көрерменге есептеліп, УЕФА-ның 4-санат талаптарына сай болады. Жобада жаттығу базалары, жанкүйерлерге арналған демалыс аймақтары, заманауи қауіпсіздік жүйесі және іргелес аумақты абаттандыру қарастырылған.

Алматы әкімі жобаны іске асыру қалалық инфрақұрылымды дамытуда маңызды қадам екенін атап өтті. Халқы 2 миллионнан асатын еліміздің ең ірі мегаполисі өсіп келеді, тұрғындардың, әсіресе жастар мен студенттердің спорт пен салауатты өмір салтына қызығушылығы күннен-күнге артып отыр. Осы орайда халықаралық деңгейдегі заманауи аренаның салудың маңызы ерекше.

Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі

"Президенттің тапсырмасы бар. Жұмысты жеделдетуіміз қажет. Келер жылы құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау керек. Болашақта бұл жерде метро бекетін және Алматының логистикалық хабын салу жоспарланған", - деді қала әкімі Дархан Сатыбалды.

Жаңа стадионды Құлжа тас жолы мен Талғар тас жолының арасында салу жоспарланған.  Жоба жүзеге асатын аумақтың көлемі – шамамен 15 гектар.

"Бұл жер қаланың маңызды көлік-логистикалық торабына айналып, аренаны қалалық инфрақұрылымға тиімді кіріктіруге мүмкіндік береді. Мұндай шешім көрермендер мен қонақтарға ыңғайлы болуы үшін ірі спорт нысандарын көлік хабтарының маңына орналастыру жөніндегі әлемдік тәжірибеге сай келеді", - делінген хабарламада.

Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі

Қала әкімі жобаны таныстыру кезінде көлік қолжетімділігін қамтамасыз ету, автотұрақ орындарын ұйымдастыру және нысанды қалалық ортаға қосу мәселелерін пысықтауды тапсырды. Сондай-ақ Дархан Сатыбалды 65 жылдан астам бұрын салынған Орталық стадион сақталып, жеңіл атлетика инфрақұрылымы ескеріле отырып жаңғыртылатынын, әрі қарай да Алматыдағы спорт тарихының бір парасы болып қала беретінін айтты.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
