Бокстан әлем чемпионатының жарыс бағдарламасы белгілі болды
Ұйымдастырушылар жарыс бағдарламасын ұсынды. Бағдарлама бойынша 4-10 қыркүйек аралығында алдын ала жекпе-жектер өтсе, жартылай және финалдық бәсекелер 12-14 қыркүйекке жоспарланған.
Жарысқа қатысатын Қазақстан құрамасы төмендегідей:
Ерлер:
- 50 келі: Санжар Тәшкенбай
- 55 келі: Махмұд Сабырхан
- 60 келі: Бейбарыс Жексен
- 65 келі: Ертуған Зейнуллинов
- 70 келі: Төрехан Сабырхан
- 75 келі: Сабыржан Аққалықов
- 80 келі: Нұрбек Оралбай
- 85 келі: Бекзат Нұрдәулетов
- 90 келі: Сағындық Тоғамбай
+ 90 келі: Айбек Оралбай
Әйелдер:
- 48 келі: Назым Қызайбай
- 51 келі: Алуа Балқыбекова
- 54 келі: Элина Базарова
- 57 келі: Карина Ибрагимова
- 60 келі: Виктория Графеева
- 65 келі: Аида Әбікеева
- 70 келі: Наталья Богданова
- 75 келі: Надежда Рябец
- 80 келі: Гүлсая Ержан
+ 80 келі: Елдана Тәліпова
4 қыркүйек
15:00 - күндізгі сессия:
әйелдер: 48, 51, 75 келі
ерлер: 55, 65, 70 келі
22:00 - кешкі сессия:
әйелдер: 54, 70 келі
ерлер: 60, 80, 90 келі
5 қыркүйек
15:00 - күндізгі сессия:
әйелдер: 57, 65 келі
ерлер: 75, 85 келі
22:00 - кешкі сессия: әйелдер: 57 келі
ерлер: 50, 90+ келі
6 қыркүйек
15:00 - күндізгі сессия:
әйелдер: 51, 75 келі
ерлер: 70 келі
22:00 - кешкі сессия:
әйелдер: 60, 75, 80+ келі
ерлер: 60 келі
7 қыркүйек
15:00 - күндізгі сессия:
ерлер: 55, 80 келі
22:00 - кешкі сессия:
әйелдер: 57, 70 келі
ерлер: 65 келі
8 қыркүйек
16:00 - күндізгі сессия:
әйелдер: 54, 80 келі
ерлер: 70, 90 келі
22:00 - кешкі сессия:
әйелдер: 65 келі
ерлер: 60, 75, 90+ келі
9 қыркүйек
16:00 - күндізгі сессия:
әйелдер: 51, 60 келі
ерлер: 55, 80 келі
22:00 - кешкі сессия:
әйелдер: 48, 70 келі
ерлер: 50, 65, 85 келі
10 қыркүйек
16:00 - күндізгі сессия:
әйелдер: 54, 60, 75, 80+ келі
ерлер: 55, 70, 80, 90 келі
22:00 - күндізгі сессия:
әйелдер: 51, 57, 65, 80 келі
ерлер: 60, 65, 75, 90+ келі
Жартылай финал және финал (Қазақстан уақытымен)
12 қыркүйек, жартылай финал
16:00 - күндізгі сессия:
әйелдер: 48, 60 келі
ерлер: 50, 85 келі
22:00 - кешкі сессия:
әйелдер: 57, 65, 80+ келі
ерлер: 60, 75, 90, 90+ келі
13 қыркүйек, жартылай финал
16:00 - күндізгі сессия:
әйелдер: 48, 54, 75 келі
ерлер: 50, 55, 65, 80 келі
22:00 - кешкі сессия:
әйелдер: 51, 57, 70, 80, 80+ келі
ерлер: 70, 75, 85 келі
14 қыркүйек, финал
16:00 - күндізгі сессия:
әйелдер: 48, 54, 60, 75 келі
ерлер: 50, 55, 65, 80, 90 келі
22:00 - кешкі сессия:
әйелдер: 51, 65, 70, 80 келі
ерлер: 60, 70, 75, 90+ келі
Айта кетейік, кестеде өзгерістер орын алуы мүмкін. Нақты уақыт жеребе тартылған күні белгілі болады.