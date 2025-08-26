#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
533.87
621.64
6.64
Спорт

Бокстан әлем чемпионатының жарыс бағдарламасы белгілі болды

Бокстан әлем чемпионатының жарыс бағдарламасы белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.08.2025 17:21 Сурет: olympic.kz
4-14 қыркүйек аралығында Ливерпульде (Ұлыбритания) бокстан World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен әлем чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұйымдастырушылар жарыс бағдарламасын ұсынды. Бағдарлама бойынша 4-10 қыркүйек аралығында алдын ала жекпе-жектер өтсе, жартылай және финалдық бәсекелер 12-14 қыркүйекке жоспарланған.

Жарысқа қатысатын Қазақстан құрамасы төмендегідей:

Ерлер:

- 50 келі: Санжар Тәшкенбай

- 55 келі: Махмұд Сабырхан

- 60 келі: Бейбарыс Жексен

- 65 келі: Ертуған Зейнуллинов

- 70 келі: Төрехан Сабырхан

- 75 келі: Сабыржан Аққалықов 

- 80 келі: Нұрбек Оралбай

- 85 келі: Бекзат Нұрдәулетов

- 90 келі: Сағындық Тоғамбай

+ 90 келі: Айбек Оралбай

Әйелдер:

- 48 келі: Назым Қызайбай

- 51 келі: Алуа Балқыбекова

- 54 келі: Элина Базарова

- 57 келі: Карина Ибрагимова

- 60 келі: Виктория Графеева

- 65 келі: Аида Әбікеева

- 70 келі: Наталья Богданова

- 75 келі: Надежда Рябец

- 80 келі: Гүлсая Ержан

+ 80 келі: Елдана Тәліпова

4 қыркүйек

15:00 - күндізгі сессия: 

әйелдер: 48, 51, 75 келі

ерлер: 55, 65, 70 келі

22:00 - кешкі сессия: 

әйелдер: 54, 70 келі 

ерлер: 60, 80, 90 келі

5 қыркүйек

15:00 - күндізгі сессия: 

әйелдер: 57, 65 келі 

ерлер: 75, 85 келі

22:00 - кешкі сессия: әйелдер: 57 келі 

ерлер: 50, 90+ келі

6 қыркүйек

15:00 - күндізгі сессия: 

әйелдер: 51, 75 келі 

ерлер: 70 келі

22:00 - кешкі сессия: 

әйелдер: 60, 75, 80+ келі 

ерлер: 60 келі

7 қыркүйек

15:00 - күндізгі сессия: 

ерлер: 55, 80 келі

22:00 - кешкі сессия: 

әйелдер: 57, 70 келі 

ерлер: 65 келі

8 қыркүйек

16:00 - күндізгі сессия: 

әйелдер: 54, 80 келі 

ерлер: 70, 90 келі

22:00 - кешкі сессия: 

әйелдер: 65 келі

ерлер: 60, 75, 90+ келі

9 қыркүйек

16:00 - күндізгі сессия: 

әйелдер: 51, 60 келі 

ерлер: 55, 80 келі

22:00 - кешкі сессия: 

әйелдер: 48, 70 келі 

ерлер: 50, 65, 85 келі

10 қыркүйек

16:00 - күндізгі сессия: 

әйелдер: 54, 60, 75, 80+ келі 

ерлер: 55, 70, 80, 90 келі

22:00 - күндізгі сессия: 

әйелдер: 51, 57, 65, 80 келі 

ерлер: 60, 65, 75, 90+ келі

Жартылай финал және финал (Қазақстан уақытымен)

12 қыркүйек, жартылай финал

16:00 - күндізгі сессия: 

әйелдер: 48, 60 келі 

ерлер: 50, 85 келі

22:00 - кешкі сессия: 

әйелдер: 57, 65, 80+ келі 

ерлер: 60, 75, 90, 90+ келі

13 қыркүйек, жартылай финал

16:00 - күндізгі сессия: 

әйелдер: 48, 54, 75 келі 

ерлер: 50, 55, 65, 80 келі

22:00 - кешкі сессия: 

әйелдер: 51, 57, 70, 80, 80+ келі

ерлер: 70, 75, 85 келі

14 қыркүйек, финал

16:00 - күндізгі сессия: 

әйелдер: 48, 54, 60, 75 келі 

ерлер: 50, 55, 65, 80, 90 келі

22:00 - кешкі сессия: 

әйелдер: 51, 65, 70, 80 келі 

ерлер: 60, 70, 75, 90+ келі

Айта кетейік, кестеде өзгерістер орын алуы мүмкін. Нақты уақыт жеребе тартылған күні белгілі болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
АҚШ ашық чемпионаты: Бублик US Open чемпионын жеңді
Спорт
23:59, 26 тамыз 2025
АҚШ ашық чемпионаты: Бублик US Open чемпионын жеңді
"Қайрат" – "Селтик" матчының бірінші таймында қандай қызық болды
Спорт
22:47, 26 тамыз 2025
"Қайрат" – "Селтик" матчының бірінші таймында қандай қызық болды
Алматының Орталық стадионында алғаш рет УЕФА Чемпиондар лигасының гимні шырқалды
Спорт
22:08, 26 тамыз 2025
Алматының Орталық стадионында алғаш рет УЕФА Чемпиондар лигасының гимні шырқалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: