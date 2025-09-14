#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Бокстан әлем біріншілігі: Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырхан финалға өтті

Бокстан әлем біріншілігі: Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырхан финалға өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 09:26 Санжар Тәшкенбай. Сурет: olympic.kz
Бокстан Қазақстан ерлер құрамасының өкілі Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырхан Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем біріншілігінің финалына өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Санжар Тәшкенбай 50 келіге дейінгі салмақтың 1/2 финалында кубалық Алехандро Кларо Физбен өзара мықтыны анықтады.

Жекпе-жек қорытындысы бойынша Санжар Тәшкенбай төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.

Осылайша, Санжар Тәшкенбай (50 келіге дейін) әлем чемпионатының алтын медалі үшін күреседі.

Ал Махмұд Сабырхан 55 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында Лю Чуанмен (Қытай) қолғап түйістірді.

Сурет: olympic.kz

Махмұд алғашқы раундтан-ақ ауыр соққылармен қарсыласын есеңгіретіп тастады. Екінші және үшінші кезеңде де керемет бокс үлгісін көрсеткен отандасымыз төрешілердің шешімімен жеңіске жетті.

Енді Махмұд Сабырхан (55 келіге дейін) әлем чемпионатының алтын медалі үшін сынға түседі.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Сегізінші алтын: ұлттық құрама капитаны Айбек Оралбай финалда жеңіске жетті
22:30, 06 шілде 2025
Сегізінші алтын: ұлттық құрама капитаны Айбек Оралбай финалда жеңіске жетті
Ұлттық құрама капитаны жартылай финалда әлем чемпионатының екі дүркін қола жүлдегерін жеңді
21:22, 05 шілде 2025
Ұлттық құрама капитаны жартылай финалда әлем чемпионатының екі дүркін қола жүлдегерін жеңді
Махмұд Сабырхан да Әлем кубогының алтын жүлдесі үшін таласады
20:41, 05 шілде 2025
Махмұд Сабырхан да Әлем кубогының алтын жүлдесі үшін таласады
Мәтіндегі қате: