#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Бокстан әлем чемпионаты: Наталья Богданова финалға жолдама алды

Бокстан әлем чемпионаты: Наталья Богданова финалға жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 11:05 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық бұрымды боксшы Наталья Богданова Ливерпульдегі (Ұлыбритания) әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз 70 келіге дейінгі салмақтың финалына шығу үшін Шантель Ридпен (Англия) қолғап түйістірді.

Жекпе-жек қорытындысы бойынша төрешілердің шешімімен Наталья Богданова жеңіске жетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіліп қалды
11:36, Бүгін
Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіліп қалды
Төрехан Сабырхан бокстан әлем біріншілігінде алтын медальға таласады
10:40, Бүгін
Төрехан Сабырхан бокстан әлем біріншілігінде алтын медальға таласады
Синоптиктер Астана және тағы екі қала тұрғындарын ескерту жасады
10:21, Бүгін
Синоптиктер Астана және тағы екі қала тұрғындарын ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: