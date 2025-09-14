Бокстан әлем чемпионаты: Наталья Богданова финалға жолдама алды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық бұрымды боксшы Наталья Богданова Ливерпульдегі (Ұлыбритания) әлем чемпионатының жартылай финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жерлесіміз 70 келіге дейінгі салмақтың финалына шығу үшін Шантель Ридпен (Англия) қолғап түйістірді.
Жекпе-жек қорытындысы бойынша төрешілердің шешімімен Наталья Богданова жеңіске жетті.
