Спорт

Наталья Богданова бокстан Ұлыбританиядағы әлем чемпионатында жеңімпаз атанды

Наталья Богданова бокстан Ұлыбританиядағы әлем чемпионатында жеңімпаз атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 23:56 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық боксшы Наталья Богданова Ливерпульдегі (Ұлыбритания) әлем чемпионатының алтын жүлдегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

70 келіге дейінгі салмақта Наталья Богданова қарсылас шақ келтірмеді.

Отандасымыз ақтық сында Лекеиша Перголитимен Аустралия) өзара мықтыны анықтады.

Нәтижесінде Наталья Богданова еш қиындықсыз қарсыласынан басым түсіп, жеңімпаз атанды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Төрехан Сабырхан ересектер арасындағы алғашқы әлем біріншілігінде чемпион атанды
23:35, 14 қыркүйек 2025
Төрехан Сабырхан ересектер арасындағы алғашқы әлем біріншілігінде чемпион атанды
Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болды
23:26, 14 қыркүйек 2025
Нұрқожа Қайпанов еркін күрестен әлем чемпионатында қола жүлдеге ие болды
Аида Әбікеева бокстан екі дүркін әлем чемпионы атанды
23:24, 14 қыркүйек 2025
Аида Әбікеева бокстан екі дүркін әлем чемпионы атанды
