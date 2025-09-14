Наталья Богданова бокстан Ұлыбританиядағы әлем чемпионатында жеңімпаз атанды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық боксшы Наталья Богданова Ливерпульдегі (Ұлыбритания) әлем чемпионатының алтын жүлдегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
70 келіге дейінгі салмақта Наталья Богданова қарсылас шақ келтірмеді.
Отандасымыз ақтық сында Лекеиша Перголитимен Аустралия) өзара мықтыны анықтады.
Нәтижесінде Наталья Богданова еш қиындықсыз қарсыласынан басым түсіп, жеңімпаз атанды.
