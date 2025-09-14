#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатында топ жарды

Алуа Балқыбекова бокстан әлем чемпионатында топ жарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 22:46 Сурет: olympic.kz
Бокстан Қазақстан әйелдер құрамасының өкілі Алуа Балқыбекова Ливерпульде (Ұлыбритания) өтіп жатқан әлем чемпионатында алтын медальға қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

51 келіге дейінгі салмақта Алуа Балқыбекова қарсылас шақ келтірмеді. 

Отандасымыз ақтық сында түркиялық Бусе Наз Чакыроглумен кездесті.

Тартысты жекпе-жектің қорытындысы бойынша Алуа Балқыбекова екі дүркін әлем чемпионы атанды. Қорытынды есеп: 5:0.

Осылайша, Қазақстан құрамасының қоржынында үш алтын бар. Бұған дейін Санжар Тәшкенбай (50 келіге дейін) және Махмұд Сабырхан (55 келіге дейін) алтыннан алқа таққан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Аида Әбікеева бокстан екі дүркін әлем чемпионы атанды
23:24, 14 қыркүйек 2025
Аида Әбікеева бокстан екі дүркін әлем чемпионы атанды
Темірлан Анарбеков "Ақтөбеге" қарсы матчта жақ сүйегін сындырып алды
21:53, 14 қыркүйек 2025
Темірлан Анарбеков "Ақтөбеге" қарсы матчта жақ сүйегін сындырып алды
Асылжан Есенгелді еркін күрестен әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды
21:45, 14 қыркүйек 2025
Асылжан Есенгелді еркін күрестен әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: