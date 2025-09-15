"Реалдың" бұрынғы жұлдызы "Милан" сапында А сериясындағы алғашқы голын соқты
15 қыркүйекке қараған түні италиялық "Милан" футбол клубы А сериясының үшінші туры аясында "Болоньяны" 1:0 есебімен жеңді. Жалғыз әрі жеңіс голын 40 жастағы Лука Модрич соқты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мадридтік "Реалдың" бұрынғы ойыншысы кездесудің 61-минутында Алексис Салемакерс берген паспен мүмкіндікті мүлт жібермей гол соқты.
Модрич үшін бұл — италиялық чемпионаттағы "қызыл-қаралар" сапындағы үшінші ойыны. Қазіргі таңда оның еншісінде бір гол мен бір нәтижелі пас бар.
Ал оның клубы қазіргі уақытта А сериясының үздік бестігінде тұр, жинаған ұпайы — алты.
Бұған дейін Темірлан Анарбеков "Ақтөбеге" қарсы матчта жақ сүйегін сындырып алғанын жазғанбыз.
