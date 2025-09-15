#Қазақстан
Спорт

"Реалдың" бұрынғы жұлдызы "Милан" сапында А сериясындағы алғашқы голын соқты

&quot;Реалдың&quot; бұрынғы жұлдызы &quot;Милан&quot; сапында А сериясындағы алғашқы голын соқты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 15:06 Сурет: Instagram/Acmilan
15 қыркүйекке қараған түні италиялық "Милан" футбол клубы А сериясының үшінші туры аясында "Болоньяны" 1:0 есебімен жеңді. Жалғыз әрі жеңіс голын 40 жастағы Лука Модрич соқты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мадридтік "Реалдың" бұрынғы ойыншысы кездесудің 61-минутында Алексис Салемакерс берген паспен мүмкіндікті мүлт жібермей гол соқты.

Модрич үшін бұл — италиялық чемпионаттағы "қызыл-қаралар" сапындағы үшінші ойыны. Қазіргі таңда оның еншісінде бір гол мен бір нәтижелі пас бар.

Ал оның клубы қазіргі уақытта А сериясының үздік бестігінде тұр, жинаған ұпайы — алты.

Бұған дейін Темірлан Анарбеков "Ақтөбеге" қарсы матчта жақ сүйегін сындырып алғанын жазғанбыз.

Өзі түсуге тырысқан: Қырғызстан тауында жоғалған Наговицынаның соңғы бейнесіне қатысты жаңа деректер анықталды
11:00, Бүгін
Өзі түсуге тырысқан: Қырғызстан тауында жоғалған Наговицынаның соңғы бейнесіне қатысты жаңа деректер анықталды
Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады
14:57, 13 қыркүйек 2025
Алматының төменгі бөлігінде ерлі-зайыпты жол апатына ұшырады
Атырауда өзге өңірден келген күдіктіден 105 түйіншек есірткі тәркіленді
18:19, 12 қыркүйек 2025
Атырауда өзге өңірден келген күдіктіден 105 түйіншек есірткі тәркіленді
