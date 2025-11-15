#Халық заңгері
Спорт

Дастан Сәтпаев Бельгиямен матчта есеп ашып, Қазақстан құрамасындағы алғашқы голын салды

Дастан Сәтпаев Бельгиямен матчта есеп ашып, Қазақстан құрамасындағы алғашқы голын салды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 20:14 Сурет: instagram/kff_team
"Қайраттың" 17 жастағы шабуылшысы Дастан Сәтпаев Қазақстанның ұлттық құрамасы сапындағы алғашқы голын соқты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аясында Бельгия құрамасына қарсы өткен ойында тоғызыншы минутта гол соғып, Қазақстанды алға шығарды.

Матч алдында Бельгия құрамасы J тобының көшбасшысы болған: алты ойында 14 ұпай жинаған.

Ал Қазақстан құрамасы жеті ойын өткізіп, жеті ұпаймен турнирлік кестеде төртінші, яғни соңғыдан бір орын жоғары тұрған еді.

Айдос Қали
