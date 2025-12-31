#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

17 жастағы Дастан Сәтпаев алғаш рет сүйіктісін көрсетті

17 жастағы Дастан Сәтпаев алғаш рет сүйіктісін көрсетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.12.2025 16:11 Сурет: Instagram/d.satpayev
"Қайрат" футбол клубы мен Қазақстан құрамасының 17 жастағы шабуылшысы Дастан Сәтпаев сүйіктісімен түскен суретін желіде алғаш рет жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Футболшы бұл суретті 2025 жылғы 30 желтоқсанда Instagram парақшасына жүктеген. Болашағынан үміт күттіретін спортшының жеке өмірі туралы әзірге көп мәлімет жоқ.

Сурет: Instagram/d.satpayev

Жарияланған кадрда Сәтпаев пен оның сүйіктісі тау шаңғысы курортында тұрғаны байқалады. Алайда екеуінің де бет-әлпеті шарф пен көзілдірікпен жабылған.

Бұған дейін қазақстандық ММА шебері жанкүйерлерін жұмбақ суреттерімен дүрліктіргенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
