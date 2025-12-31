17 жастағы Дастан Сәтпаев алғаш рет сүйіктісін көрсетті
Сурет: Instagram/d.satpayev
"Қайрат" футбол клубы мен Қазақстан құрамасының 17 жастағы шабуылшысы Дастан Сәтпаев сүйіктісімен түскен суретін желіде алғаш рет жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Футболшы бұл суретті 2025 жылғы 30 желтоқсанда Instagram парақшасына жүктеген. Болашағынан үміт күттіретін спортшының жеке өмірі туралы әзірге көп мәлімет жоқ.
Сурет: Instagram/d.satpayev
Жарияланған кадрда Сәтпаев пен оның сүйіктісі тау шаңғысы курортында тұрғаны байқалады. Алайда екеуінің де бет-әлпеті шарф пен көзілдірікпен жабылған.
Бұған дейін қазақстандық ММА шебері жанкүйерлерін жұмбақ суреттерімен дүрліктіргенін жазғанбыз.
