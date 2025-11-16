#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
522.19
606.42
6.47
Спорт

Дастан Сәтпаев УЕФА рекордсмендері тізіміне тағы да алынды

Дастан Сәтпаев, рекорд, УЕФА, ең жас гол авторы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2025 09:58 Сурет: Instagram/kff_team
Алматылық "Қайрат" футбол клубының форварды Дастан Сәтпаев Қазақстан құрамасының тарихындағы ең жас гол авторы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

17 жастағы ойыншы 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу матчы аясында Астанада Қазақстан құрамасының Бельгияға қарсы ойынында өзінің алғашқы голын соқты.

Дастан Сәтпаев кездесудің 10-шы минутында есеп ашып, Қазақстан құрамасының рекордын жаңартты.

Ал Талғат Байсуфиновтың шәкірттері әлемнің үздік құрамаларының біріне қарсы осы матчты 1:1 есебімен тең аяқтады.

Сондай-ақ, біздің футболшылар ойын соңында азшылықта болды, өрескел бұзушылық үшін Ислам Чесноков алаңнан қуылды.

Сәтпаев үшін бұл Қазақстан құрамасы сапында тіркеген екінші рекорды екенін атай кеткен жөн. Бұған дейін ол ересектер құрамасына алынған тарихтағы ең жас ойыншы ретінде аталған.

2025 жылдың 10 ақпанында Дастан ресми түрде Лондонның "Челси" футболшысы атанды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Абай облысында патрульдік полицейлер қырағылығының арқасында кісі өлімінің алды алынды
10:30, Бүгін
Абай облысында патрульдік полицейлер қырағылығының арқасында кісі өлімінің алды алынды
Ресми түрде: Дастан Сәтпаев "Челсидегі" мансабын жалғастырады
16:31, 10 ақпан 2025
Ресми түрде: Дастан Сәтпаев "Челсидегі" мансабын жалғастырады
Дастан Сәтпаев бүгін түнде Қатарға шұғыл ұшатын болды
16:50, 11 қазан 2025
Дастан Сәтпаев бүгін түнде Қатарға шұғыл ұшатын болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: