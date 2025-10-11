#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Спорт

Дастан Сәтпаев бүгін түнде Қатарға шұғыл ұшатын болды

Дастан Сәтпаев, Қатар, ұшу, жарақат, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 16:50 Сурет: Instagram/f.c.kairat
"Қайрат" футбол клубы 2025 жылы 11 қазанда шабуылшы Дастан Сәтпаевқа қатысты тың ақпаратпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпаратты "Қайрат" футбол клубы Instagram-дағы парақшасында жазды.

"Қайрат" шабуылшысы бүгін түнде дәрігерлердің ұсынысы бойынша қосымша қаралуға Дохаға жол тартады", делінген жазбада.

Футболшының жарақатына байланысты жағдайы мен қалпына келу барысы туралы қосымша ақпарат кейінірек жарияланады.

Бұған дейін "Қайрат" пен Қазақстан құрамасының жартылай қорғаушысы Дастан Сәтпаев 9 қазанда Instagram-дағы парақшасында өз жанкүйерлеріне жүгініп, мәлімдеме жасаған. Сөйтіп ол соңғы ойында алған жарақатына байланысты ұлттық құраманың алдағы матчтарына қатыса алмайтынын жеткізді.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Тұман, қатты жел, көктайғақ". Еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
17:49, Бүгін
"Тұман, қатты жел, көктайғақ". Еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Ресми түрде: Дастан Сәтпаев "Челсидегі" мансабын жалғастырады
16:31, 10 ақпан 2025
Ресми түрде: Дастан Сәтпаев "Челсидегі" мансабын жалғастырады
"Қайрат" жұлдызы Дастан Сәтбаев "Селтикке" қарсы ойын жайлы пікір білдірді
20:59, 21 тамыз 2025
"Қайрат" жұлдызы Дастан Сәтбаев "Селтикке" қарсы ойын жайлы пікір білдірді
