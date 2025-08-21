"Қайрат" жұлдызы Дастан Сәтбаев "Селтикке" қарсы ойын жайлы пікір білдірді
Қазақстандық футболшы, "Қайрат" клубы мен ұлттық құраманың шабуылшысы Дастан Сәтбаев Шотландияның "Селтик" клубына қарсы матч жайында ойын бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бүгін, 2025 жылғы 21 тамызда, "Қайрат" ФК жұлдызы Instagram парақшасында "Селтик Парк" стадионында түсірілген бірнеше суретті жариялады.
"Топ атмосфера", - деп жазды 17 жастағы Дастан.
Айта кетейік, 21 тамызға қараған түні Шотландияның Глазго қаласында УЕФА Чемпиондар лигасы іріктеуінің плей-офф кезеңіндегі алғашқы матч өтті. Онда жергілікті "Селтик" пен қазақстандық "Қайрат" тең түсті — 0:0.
"Қайрат" пен "Селтиктің" жауап ойыны Чемпиондар лигасы плей-офф кезеңінде 26 тамызда Алматыдағы Орталық стадионда өтеді. Бұл кездесуде Дастан Сәтбаев алаңға шықпайды.
