#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
541.54
629.16
6.64
Спорт

Еліміздің үздік футболшыларының бірі жарақатына байланысты мәлімдеме жасады

Қайрат ойыншысы, Дастан Сәтбаев, футболшы, жартылай қорғаушы , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 12:46 Сурет: Instagram/d.satpayev
"Қайрат" пен Қазақстан құрамасының жартылай қорғаушысы Дастан Сәтбаев 9 қазанда Instagram парақшасында өз жанкүйерлеріне жүгінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол соңғы ойында алған жарақатына байланысты ұлттық құраманың алдағы матчтарына қатыса алмайтынын мәлімдеді.

"Өкінішке орай ұлттық құраманың соңғы ойындарына қатыса алмаймын. Соңғы матчтағы жарақатыма байланысты, медициналық штаб ұлттық құраманың ойындарына қатысуға шектеу қойды. Жаттығу жасап ертерек денсаулығымды қалпына келтіруге тырысып жатырмын. Қолдауларыңызға рахмет!",- деп жазды ойыншы.

Бұған дейін футболдан Қазақстан құрамасының бас бапкері кім болатындығын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйледі
13:59, Бүгін
Тоқаев ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысында сөз сөйледі
Шавкат Рахмонов мәлімдеме жасады
10:14, 01 қараша 2024
Шавкат Рахмонов мәлімдеме жасады
Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мәлімдеме жасады
19:51, 11 сәуір 2024
Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: