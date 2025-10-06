#Қазақстан
Спорт

Футболдан Қазақстан құрамасының бас бапкері кім болады

Михал Пробеж, футбол, Қазақстан құрамасы, бас бапкер, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 21:05 Сурет: wikipedia/Михал Пробеж
Футболдан Қазақстан құрамасының басшылығы поляк маманы Михал Пробежбен келісімге отырды, деп хабарлайды Zakon.kz

Бұл туралы журналист Матеуш Борекке сілтеме жасай отырып Kanalsportowy.pl жазады.

"Польша құрамасының бұрынғы бас бапкері Қазақстан футбол федерациясымен ынтымақтастықты бастау туралы келісімге отырды. Бұл ақпарат жақын арада ресми түрде расталып қалады, бірақ келісімшартта қандай жайттар қарастырылғаны әлі белгісіз", - дейді журналист.

Пробеж 2023 жылдан 2025 жылға дейін Польша құрамасын басқарды. Польшадан тыс бапкер жатықтырған жалғыз клуб бар. Ол - гректің "Арисі".

Бұған дейін Қазақстан футбол құрамасының бас бапкері қызметін Әли Әлиев атқарған. 2025 жылдың 8 қыркүйегіне қараған түні Бельгия құрамасынан 6:0 есебімен ұлттық құрама жеңілгеннен кейін ол отставкаға кетті. Қазақстан құрамасының тізгіні Талғат Байсуфиновқа уақытша берілген.  

