Спорт

Владимир Чебурин Қазақстан жастар құрамасының аға бапкері атанды

Владимир Чебурин Қазақстан жастар құрамасының аға бапкері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 19:40 Сурет: Қазақстан футбол федерациясы
Қазақстандық тәжірибелі маман Владимир Чебурин футболдан Қазақстанның 21 жасқа дейінгі (U-21) жастар құрамасының аға бапкері болып тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Владимир Чебурин ел футболына жақсы таныс. Әр жылдары ол қарағандылық "Шахтер" мен көкшетаулық "Оқжетпес" клубтарын жаттықтырған. Сондай-ақ шетелде де жемісті еңбек етіп, Литва чемпионатында жоғары нәтижелерге қол жеткізді.

Маман литвалық "Круоя", "Судува" және "Жальгирис" командаларын басқарды. Әсіресе "Судува" мен "Жальгирис" клубтарымен бірге айтарлықтай табысқа жетіп, алты мәрте Литва чемпионы атанды. Бұдан бөлек, командалары үш рет Литва Кубогын және екі рет Суперкубокты иеленді.

Жоғары нәтижелері үшін Владимир Чебурин Литвада үш мәрте жылдың үздік бапкері атағына лайық деп танылған.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Футзалдан Қазақстан U-19 құрамасының аға бапкері тағайындалды
20:22, 20 қаңтар 2026
Футзалдан Қазақстан U-19 құрамасының аға бапкері тағайындалды
Бақыт Сәрсекбаев Қазақстан жастар құрамасының аға жаттықтырушысы болды
12:42, 11 қаңтар 2026
Бақыт Сәрсекбаев Қазақстан жастар құрамасының аға жаттықтырушысы болды
Қазақстан құрамасының бұрынғы бапкері тағы да жұмыс орнын ауыстырды
13:20, 06 маусым 2025
Қазақстан құрамасының бұрынғы бапкері тағы да жұмыс орнын ауыстырды
