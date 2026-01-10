#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

Бақыт Сәрсекбаев Қазақстан жастар құрамасының аға жаттықтырушысы болды

Бақыт Сәрсекбаев Қазақстан жастар құрамасының аға жаттықтырушысы болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.01.2026 19:36 Сурет: ашық дереккөз
Боксшы, Олимпиада чемпионы Бақыт Сәрсекбаев Қазақстан жастар құрамасының аға жаттықтырушысы болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан бокс федерациясының хабарлауынша, 2024 жылдың соңында құрылған U22 құрамасының жобасы өз жұмысын тоқтатады, алайда аталмыш команда боксшылары ұлттық құрама сапына қосылады.

Бақыт Сәрсекбаев бұдан былай жастар құрамасының тізгінін ұстайды. Ол бұл қызметте Мақсат Бақтыбазаровтың орнын басты.

Бақыт Сәрсекбаев 1981 жылы дүниеге келген. Олимпиада чемпионы (Бейжің-2008), Азия Ойындарының жеңімпазы (Доха 2006), үш дүркін Азия чемпионы.

2024 жылғы желтоқсан айынан U22 командасының аға жаттықтырушысы қызметін атқарды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ыстықкөлде боксшы суға батып кетіп, Бақыт Сәрсекбаев мәлімдеме жасады
17:17, 16 шілде 2025
Ыстықкөлде боксшы суға батып кетіп, Бақыт Сәрсекбаев мәлімдеме жасады
Дәурен Нұрғожин футзалдан Қазақстан құрамасының жаттықтырушысы болды
11:35, 25 тамыз 2023
Дәурен Нұрғожин футзалдан Қазақстан құрамасының жаттықтырушысы болды
"Ұстаздарды көкке көтеру". Танымал спортшының үйлену тойында қызық жағдай болды
18:45, 22 желтоқсан 2023
"Ұстаздарды көкке көтеру". Танымал спортшының үйлену тойында қызық жағдай болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: