Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстандық ММА шебері жанкүйерлерін жұмбақ суреттерімен дүрліктірді

Қазақстандық ММА шебері жанкүйерлерін жұмбақ суреттерімен дүрліктірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 14:07 Сурет: Instagram/erkebulan_toktar
Қазақстандық аралас жекпе-жек шебері (ММА) Еркебұлан Тоқтар әлеуметтік желіге танымал блогер қызбен түскен суретін жариялап, оқырмандарының арасында қызу пікірталас тудырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол суреттерді өзінің Instagram парақшасында жариялады.

"Шулатайық",- деген жұмбақ жазба да қалдырды.

Кейбір жанкүйерлер бұл көріністі спортшы мен блогер арасындағы кіршіксіз махаббатқа теңесе, енді бірлері жігіттің гүл бизнесін бастап жатқанын жазуда:

  • Еркебұлан сен қазір үйленбе. Сәл қыздардың жүрегін ауырта тұр. Бойдақ болып рахаттана тұр әзірге
  • ЖИ деп ойлап қалдым ғой
  • Гүлдің жарнамасы тәрізді)
  • Қазақстандағы ең жарасымды жұп!
  • Ертең екеуі гүл бизесіне амбассадор болдық деп тұрмаса болғаны
  • Сөзсіз керемет жұпсыңдар!

Бұған дейін қазақстандық актер Мұрат Бисембиннің инсульт алып, ауруханаға жеткізілгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
