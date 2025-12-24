Қазақстандық ММА шебері жанкүйерлерін жұмбақ суреттерімен дүрліктірді
Сурет: Instagram/erkebulan_toktar
Қазақстандық аралас жекпе-жек шебері (ММА) Еркебұлан Тоқтар әлеуметтік желіге танымал блогер қызбен түскен суретін жариялап, оқырмандарының арасында қызу пікірталас тудырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол суреттерді өзінің Instagram парақшасында жариялады.
"Шулатайық",- деген жұмбақ жазба да қалдырды.
Кейбір жанкүйерлер бұл көріністі спортшы мен блогер арасындағы кіршіксіз махаббатқа теңесе, енді бірлері жігіттің гүл бизнесін бастап жатқанын жазуда:
- Еркебұлан сен қазір үйленбе. Сәл қыздардың жүрегін ауырта тұр. Бойдақ болып рахаттана тұр әзірге
- ЖИ деп ойлап қалдым ғой
- Гүлдің жарнамасы тәрізді)
- Қазақстандағы ең жарасымды жұп!
- Ертең екеуі гүл бизесіне амбассадор болдық деп тұрмаса болғаны
- Сөзсіз керемет жұпсыңдар!
Бұған дейін қазақстандық актер Мұрат Бисембиннің инсульт алып, ауруханаға жеткізілгенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript