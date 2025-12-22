Қазақстандық актер Мұрат Бисембин инсульт алып, ауруханаға жеткізілді
Бұл туралы әлеуметтік желілерде оның қызы Сафия мәлімдеді.
2025 жылғы 21 желтоқсанда ол әкесімен бірге түскен суретті жариялап, былай деп жазды:
"Ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлердің бақылауында. Инсульт".
Бұдан кейін біраз уақыт өткен соң, аурухана палатасынан тағы бір фотосурет жарияланды. Актердің шығармашылығын сүйетін жанкүйерлер пікірлерде оған сауығып кетуін тілеп, қолдау білдіруде.
Ауруханаға түсерден бір күн бұрын, 20 желтоқсанда Сафия әкесінің жағдайы туралы айтып, халінің әртүрлі болып жатқанын жеткізген. Сондай-ақ ол әкесін рухани да, физикалық тұрғыдан да өте мықты адамдардың бірі деп атап өткен.
2024 жылдың күзінде Мұрат Бисембиннің қатерлі ісікке шалдыққаны белгілі болған еді. Денсаулығына байланысты актер бірқатар жобалардан бас тартып, кейбір түсірілім жұмыстарын уақытша тоқтатуға мәжбүр болды.