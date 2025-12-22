#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстандық актер Мұрат Бисембин инсульт алып, ауруханаға жеткізілді

Қазақстандық актер Мұрат Бисембин инсульттен кейін ауруханаға жеткізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 14:30 Сурет: Instagram/jemappelledali
"Рэкетир" культтік дилогиясында қылмыстық авторитет Русланның рөлін сомдаған қазақстандық актер Мұрат Бисембин өткен демалыс күндері ауруханаға жатқызылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы әлеуметтік желілерде оның қызы Сафия мәлімдеді.

2025 жылғы 21 желтоқсанда ол әкесімен бірге түскен суретті жариялап, былай деп жазды:

"Ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлердің бақылауында. Инсульт".

Бұдан кейін біраз уақыт өткен соң, аурухана палатасынан тағы бір фотосурет жарияланды. Актердің шығармашылығын сүйетін жанкүйерлер пікірлерде оған сауығып кетуін тілеп, қолдау білдіруде.

Ауруханаға түсерден бір күн бұрын, 20 желтоқсанда Сафия әкесінің жағдайы туралы айтып, халінің әртүрлі болып жатқанын жеткізген. Сондай-ақ ол әкесін рухани да, физикалық тұрғыдан да өте мықты адамдардың бірі деп атап өткен.

2024 жылдың күзінде Мұрат Бисембиннің қатерлі ісікке шалдыққаны белгілі болған еді. Денсаулығына байланысты актер бірқатар жобалардан бас тартып, кейбір түсірілім жұмыстарын уақытша тоқтатуға мәжбүр болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қытайдағы кинофестивальде қазақстандық актер "Үздік актер" жүлдесін иеленді
15:30, 07 шілде 2025
Қытайдағы кинофестивальде қазақстандық актер "Үздік актер" жүлдесін иеленді
Қарағандыда өрт кезінде күйік шалған ер адам ауруханаға жеткізілді
09:56, 26 қаңтар 2025
Қарағандыда өрт кезінде күйік шалған ер адам ауруханаға жеткізілді
Көкшетауда 44 сарбаз инфекциялық ауруханаға жедел жеткізілді, бесеуінен менингококк табылды
23:38, 28 тамыз 2023
Көкшетауда 44 сарбаз инфекциялық ауруханаға жедел жеткізілді, бесеуінен менингококк табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: