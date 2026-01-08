Танымал қазақстандық актер Мұрат Бисенбин өмірден өтті
Сурет: Instagram/jemappelledali
2026 жылғы 8 қаңтарда Қазақстандық актер Мұрат Бисенбин дүниеден өтті. Ол белгілі "Рэкетир" киносында криминалдық авторитет Русланның рөлін сомдаған. Актер 53 жаста еді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы оның қызы Диана хабарлады.
"11.10.1972 – 08.01.2026. Шексіз жақсы көремін", – деп жазып, Instagram парақшасында әкесінің фотосын жариялап.
Еске салсақ, 2025 жылғы 21 желтоқсанда Мурат Бисембин инсульттен кейін госпитализацияланғаны туралы қызы хабарлаған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript