Спорт

Дастан Сәтбаев алдағы маусымда жаңа нөмірде өнер көрсетеді

Дастан Сәтбаев алдағы маусымда жаңа нөмірде өнер көрсетеді , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 11:26 Сурет: "Қайрат" ФК
Алматылық "Қайрат" құрамасының шабуылшысы Дастан Сатпаев жаңа маусым қарсаңында ойын нөмірін ауыстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы sportarena.kz басылымы жазды.

Клубтың негізгі құрамын таныстыру кезінде Сатпаевқа №10 нөмірі берілгені белгілі болды. Өткен маусымда ол №9 жейдемен ойнаған еді. Ал "ондық" бұған дейін грузиялық жартылай қорғаушы Гиорги Зарияға тиесілі болған. Ол қысқы трансферлік кезеңде "Қайраттан" кеткен.

Команданың қақпашысы Темірлан Анарбеков те ойын нөмірін өзгертті. Ол №77-ден №1-ге ауысты. Бұл нөмірмен бұған дейін экс-қақпашы Александр Заруцкий өнер көрсеткен болатын.

Ал №9 нөмірімен енді бразилиялық шабуылшы Эдмилсон өнер көрсетеді. Сондай-ақ, жартылай қорғаушы Олжас Байбек №8 жейдені таңдаған.

Бұған дейін "Қайрат" футбол клубы Алматыда қатарынан үш матч өткізетіндігін жазғанбыз.

