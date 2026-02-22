ҚПЛ-2026: "Қайрат" ФК Алматыда қатарынан үш матч өткізеді
Сурет: Instagram/f.c.kairat
28 ақпанда Астанада футболдан Қазақстанның төрт дүркін чемпионы еліміздің Суперкубогы аясындағы жаңа маусымды Қостанайдың "Тобылына" қарсы матчпен бастайды. Ал 7 наурызда Премьер-лиганың үздік командасы атағын қорғауға кіріседі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдағы Қазақстан футбол чемпионатының күнтізбесі бойынша "Қайрат" өз қаласында жаңа маусымның үш бастапқы матчын өткізеді.
ҚПЛ-2026-ның ашылу матчында Алматы командасы Орталық стадионда өскемендік "Алтайды" қабылдайды. Бұл матч 7 наурыз, сағат 16.00-де басталады деп жоспарланған.
Осыдан кейін Рафаэль Уразбахтиннің командасы ел чемпионатының екінші туры аясында 16 наурызда өз аренасында "Ақтөбені" қабылдайды, оның басталуы 19:00-ге жоспарланған.
Ал "сары-алалардың" үшінші кездесуі оңтүстік астанада, бірақ "Хан-Тәңірі" стадионында өтеді. Бұл ретте Қайрат талдықорғандық "Жетісумен" бақ сынасады (басталуы - 21 наурыз, сағат 15:00-де).
