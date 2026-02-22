#Референдум-2026
Спорт

Джеки Чан, Головкин және Шайдоров Миланда кездесті

Кездесу, Милан, Джеки Чан, Головкин, Шайдоров , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 09:32 Сурет: Instagram/isufigureskating
21 ақпанда Миланда спорт саласының үш аңыз адамы кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тарихи сәтті сипаттайтын кездесу суретімен алдымен World Boxing және Ұлттық Олимпиада комитетінің президенті Геннадий Головкин бөлісті.

"Біздің заманның аңыз адамы - Джеки Чанмен кездесу", – деп жазды Головкин Instagram-дағы парақшасында жариялаған сурет сипаттамасында.

Кездесу, Милан, Джеки Чан, Головкин, Шайдоров , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.02.2026 09:32

Сурет: Instagram/gggboxing

Осыдан кейін Миландағы гала-шоуда Джеки Чан мәнерлеп сырғанаудан Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоровты құттықтады. Ол панданың киімімен өнер көрсеткен 21 жастағы қазақстандықты жанкүйерлер трибунасында асыға күтіп тұрды. Жекпе-жек шеберінің қолында екі панда-жұмсақ ойыншығы болды.

Сурет: okko

"Михаилдің гала-шоуда көрсеткен өнері өте харизматикалық сипатқа ие болды", – деп атап өтті шоу көрермендері.

Аты аңызға айналған актердің гала-шоуда төбе көрсетуі Шайдоров үшін ғана емес, бүкіл стадион үшін тосын сый болды.

Сурет: Сали Сабиров

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
