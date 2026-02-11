#Халық заңгері
Спорт

"Қайрат" футбол клубының құрамы тағы бір легионермен толықты

Ойва Юккола, футбол, Қайрат, Финляндия, жартылай қорғаушы, келісімшарт, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 23:08 Сурет: Instagram/f.c.kairat
Футболдан Қазақстанның төрт дүркін чемпионы "Қайрат" Финляндия құрамасының жартылай қорғаушысы Ойва Юкколамен келісімшартқа отырғанын жария етті. Келісім 2027 жылдың соңына дейін жарамды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жасы 23-тегі Юккола — финляндиялық "Ильвес" клубының түлегі. "Қайратқа" ауысқанға дейін осы командада өнер көрсетті.

Ол Финляндия жоғарғы лигасында негізгі команда сапында 2020 жылы, 18 жасында дебют жасады. Өткен маусымда Ойва 37 матч өткізіп, 8 гол соғып, 7 нәтижелі пас берді.

Жалпы "Ильвес" сапында жартылай қорғаушы 129 ойын ойнап, 21 гол соғып, 20 ассист берді.

2025 жылғы күзде Юккола Финляндия ұлттық құрамасында дебют жасап, Норвегияға қарсы матчта негізгі құрамда алаңға шықты.

"Қайраттың" жаңа ойыншысының трансферлік құны 450 мың евроға бағалануда. 

Бұған дейін алматылық "Қайрат" футбол клубы аргентиналық жартылай қорғаушы Себастьян Себальоспен келісімшартқа қол қойысқан болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Қайрат" клубының футболшыларының қатары тағы бір шетелдік легионермен толықты
17:53, 15 желтоқсан 2025
"Қайрат" клубының футболшыларының қатары тағы бір шетелдік легионермен толықты
Дастан Сәтпаевпен бірге "Қайрат" командасы жаңа маусымға дайындыққа кірісіп кетті
18:40, 02 ақпан 2026
Дастан Сәтпаевпен бірге "Қайрат" командасы жаңа маусымға дайындыққа кірісіп кетті
"Қайраттың" танымал ойыншыларының бірі Түркияға ауысуы мүмкін
11:52, 06 қараша 2025
"Қайраттың" танымал ойыншыларының бірі Түркияға ауысуы мүмкін
